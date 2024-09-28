Farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 20:11 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 20:11

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Saat 21.00'da başlayan 81 ekip ve 180 personelin katıldığı denetimde 2 bin 353 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken toplamda 586 araç ve motosiklet arandı. Denetim sırasında kimlik kontrolü yapılan kişiler arasında 'tehdit', 'dolandırıcılık', 'hakaret', 'hırsızlık', 'yaralama', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan aranmaları bulunan 9 kişi yakalandı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 10 araç trafikten menedilirken 23 araca 201 bin 265 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca gün içinde yapılan asayiş denetimlerinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.