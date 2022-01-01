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Fahrettin Koca'dan yeni yıl mesajı! 2022'nin ilk bebeğinin ailesine tebrik

Fahrettin Koca'dan yeni yıl mesajı! 2022'nin ilk bebeğinin ailesine tebrik
01.01.2022 04:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı. Omicron varyantına dikkat çeken Bakan Koca, "Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz" dedi. Öte yandan Koca, 2022 yılının doğan ilk bebeğin ailesini tebrik etti.

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