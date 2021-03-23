Fahrettin Koca duyurdu: İşte vaka sayısının en çok arttığı iller!

Türkiye, 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı risk haritasına göre kademe kademe normalleşmeye geçmişti. Ancak koronavirüs vaka yoğunluğunun her geçen gün artması ve günlük vaka sayısının 30 bini aşması yetkilileri alarma geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı. Buna göre Ramazan ayı ile birlikte 22 ile yeni kısıtlamalar geleceği açıklandı. İşte tek tedbirler için belirlenen iller