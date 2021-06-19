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Fahrettin Altun paylaştı! Çocuklarımızı teröre kurban etmeyeceğiz…

Fahrettin Altun paylaştı! Çocuklarımızı teröre kurban etmeyeceğiz…
19.06.2021 01:30
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz. Son çocuğumuzu da hain terör örgütü PKK/YPG'nin pençesinden kurtarana kadar yılmadan ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecek."

'un paylaşımında, "YPG çocukları sömürmeye devam ediyor." başlığıyla Türkçe alt yazılı İngilizce video da yer aldı.

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