Kuzguncuk mahallesinde oturan Sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin komşusu olarak açıklamalarda bulundu. 2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Yudum Yontan ise Altun’un villada oturduğu iddialarının yalan olduğunu ve tinercilerin mesken tuttuğu yerin ıslah ettirilmesiyle balici ve tinercilerin artık gelmemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.
Fahrettin Altun ile ilgili iddialara mahalle sakinlerinden yanıt14.04.2020 19:55
- Fahrettin Altun ile ilgili iddialara mahalle sakinlerinden yanıt
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