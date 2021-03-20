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Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın sözlerini paylaştı: Bir adım olsun geri gitmeyeceğiz

Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın sözlerini paylaştı: Bir adım olsun geri gitmeyeceğiz
20.03.2021 14:12
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Son dakika haberi! Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri: "Kadına yönelik şiddetle mücadeleden ve kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım olsun geri gitmeyeceğiz. Türkiye insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokusuna uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir."


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