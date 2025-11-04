PODCAST CANLI YAYIN
Faciadan dönülen kaza... İşte o anlar!

Faciadan dönülen kaza... İşte o anlar!

Karabük’te sürücünün sokak hayvanına çarpmamak için yaptığı manevra sonrası karşı şeride geçerek panelvan minibüs ile motosiklete çarptığı anlar araç kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Üniversite Mahallesi mevkiinde Karabük istikametine seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 78 BA 060 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanına çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip önce Safranbolu yönüne seyreden A.B. yönetimindeki 78 SS 176 plakalı panelvan minibüse ardından motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan aynı istikamette seyir halinde olan cip içerisindeki araç kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde hızla karşı şeride geçen otomobilin panelvan minibüs ile motosikletliye çarptığı, sürücünün yaşadığı şok anları yer aldı.

Kazada bir motosiklet ile iki otomobilin de kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Bunlar da Var

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle