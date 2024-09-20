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Fabrika kundaklandı!
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Fabrika kundaklandı!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:41

Adana'da bir fabrikanın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.
Bu çerçevede güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle gelen 2 kişinin fabrikayı kundakladığını tespit etti.
Polis, iş yerini kundaklayıp motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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