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Eyüpsultan’da yolcu otobüsü yangını!
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Eyüpsultan’da yolcu otobüsü yangını!

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 20:41

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde park halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı, çevredekilerin müdahaleleri yetersiz kaldı. Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldıztabya Alibeyköy Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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