Eyüpsultan'da motosikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü yakalandı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:26 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de Eyüpsultan'da D-020 Alibeyköy istikametinde trafik kazası olduğu ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Yapılan incelemede, motosikletiyle seyir halinde olan E.K'nin (21), arkasından makas atarak ilerleyen bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kiralık olduğu tespit edilen araç, olay yeri yakınında terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliye aracı usulsüz şekilde kiraladıkları anlaşılan F.D. ve İ.H.D, 10 Eylül'de gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, E.K'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen araç sürücüsü M.P'yi de bugün Kağıthane'de yakaladı.

M.P, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.