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Eyüpsultan’da aile katliamı! Katil adliyede!
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Eyüpsultan'da aile katliamı! Katil adliyede!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 18:36

Eyüpsultan'da bir evde anne, baba, kız kardeş ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki B.Y., Bursa’da yakalandı. Cinayet şüphelisi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay yerinde cinayette kullanılan silah bulunurken, zanlının üzerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce'yi (71), babası Mehmet Yenigün'ü (43), annesi Aysun Yenigün'ü (32) ve kardeşi Z.Y'yi (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı B.Y, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, B.Y'nin, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartmandaki dairede, anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Z.Y. silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.

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