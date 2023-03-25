RAMAZAN İMSAKİYE
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EYT’liye tazminat desteği! EYT Destek Paketi’ne başvurular başladı

EYT’liye tazminat desteği! EYT Destek Paketi’ne başvurular başladı
25.03.2023 09:55

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KGF tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi’ne başvurular başladı. Kamu ve özel bankalardan alınan krediyle tazminatlar ödenebilecek...

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EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi'ne başvurular dün başladı. Uygulama kapsamında şirketler, kamu ve özel bankalara başvuruda bulunabilecek. Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi.

11.14 FAİZLE KREDİ
Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olurken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak. Kredinin faiz/kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan (% 11.14) olarak uygulanacak. 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kâr payı oranı ise TLREF artı 300 baz puan (% 12.14) olacak.

ÇALIŞANA ÖDENECEK
10 çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek. Söz konusu ödemeler kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

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