Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 6 adımlı çözüm haritası... EYT düzenlemesini bekleyenler, başka yandan ise prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar emekliliği öne çekecek yöntemleri incelemeye başladı. İşte emekliliği öne çekecek o detaylar…

Askerlik ve Doğum Borçlanması ile Emeklilik Öne Çekilebilir!

Milyonlarca çalışan emeklilik tarihinin öne çekilmesi bağlamında alternatifleri incelemeye devam ediyor. Son senelerde Türkiye gündeminde emeklilik şartları ile alakalı problemlerin ilk sıralara çıkmasının sonrasında yeni düzenlemeler de döneme girdi.

Yaş şartı nedeniyle emekli olmayanların sorunlarının çözüme kavuşmasına dair çalışmaların hız kazanmasıyla, eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlarda da dçare aramaya başlandı.

SGK tarafından uzun süredir oluşturulan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er ya da erbaş olarak silah altında geçirilen süreler hedefiyle borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar hedefiyle 3 çocuk hedefiyle 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.

2022 Askerlik ve Doğum Borçlanması Kaç Para?

Emekli olmak isteyen fakat prim gün adedi yeterli olmayanlar amacıyla tanınmış doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.

Doğum borçlanması emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan ve doğumdan sonra çalışılmamış vakitleri borçlanarak, kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Askerlik borçlanması ise emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan erkeklerin erken emekli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, askerlik yaptığı tarih, sigorta başlangıç tarihinden evvel ise işe giriş tarihi borçlanılan vakit kadar geri çekilmekte ve daha erken emekli olma olanağı sağlamaktadır.

EYT'lilerin Durumu Ne Olacak?

Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da tanınan EYT'liler, eksik primleri ile emekli olmayanlarla benzer biri hali yaş koşulu nedeniyle yaşıyorlar.

Bakan Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İle İlgili Konuştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz."