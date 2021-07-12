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Eynesil Belediyesi'nden Ülfet Dikici'ye park dayağı! Kadına şiddet sonrası CHP Genel Merkezi'nden skandal açıklama

Eynesil Belediyesi'nden Ülfet Dikici'ye park dayağı! Kadına şiddet sonrası CHP Genel Merkezi'nden skandal açıklama
12.07.2021 15:54
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Giresun'un Eynesil İlçesi'nde Ülfet Dikici ve ailesi gittikleri parkın pis olmasından şikayetçi oldular ve zabıtalarla tartışmaya girdiler. Tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, Dikici, oğlu ve gelinine saldırdı. Feci şekilde dövülen Ülfet Dikici'nin son hali yürek burktu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz tarafından bir kadının darbettirildiği iddiasına ilişkin, "Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.


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