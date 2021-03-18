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Eylem hazırlığındaydılar... Emniyet yakaladı

Eylem hazırlığındaydılar... Emniyet yakaladı
18.03.2021 16:05
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Terör örgütü PKK'nın...

Son dakika haberine göre büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı. Bölgede operasyonlar sürüyor.


Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.

Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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