Haberler Video Haber Videoları Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li vekile sert tepki! Biz HDP’den çocuklarımızı isterken siz onlarla hareket ettiniz!

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li vekile sert tepki! Biz HDP’den çocuklarımızı isterken siz onlarla hareket ettiniz!

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li vekile sert tepki! Biz HDP’den çocuklarımızı isterken siz onlarla hareket ettiniz!
14.05.2021 16:44
Ana Sayfa 01:35
Hayırseverden yardım Tunç...
Ana Sayfa 01:16
"Şeker Bayramı'nı kim Ramazan...
Ana Sayfa 02:03
Evlat nöbetindeki ailelerden...
Ana Sayfa 01:12
Lüks yatta korku dolu anlar! 6...
Ana Sayfa 04:40
''Normalleşme başlıyor''...
Ana Sayfa 00:58
Hülya Avşar eteğini sıyırdığı...
Ana Sayfa 01:39
İntihar girişiminde şoke eden...
Ana Sayfa 04:32
Beşiktaş'ta akılalmaz olay:...
Ana Sayfa 00:50
Bu halde kimden kaçıyorlar?
Ana Sayfa 00:51
Gökyüzünde 10 dakika görüldü...
Ana Sayfa 01:04
Kaçak avlanan 300 kilo inci...
Ana Sayfa 01:20
Netanyahu'ya anladığı dilden...

Çocukları eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 625 gündür sürüyor. Bayramın 2.gününde acılı aileler ziyaret eden CHP’li Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a büyük tepki gösterdi. Daha önce “HDP’nin terörle bağlantısı yoktur” diyen Erol’a acılı ailelerden Türkan Mutlu, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti, HDP ile ortak harekât etmeye devam etti” diye tepki gösterdi.


Haber Videoları