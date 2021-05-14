Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li vekile sert tepki! Biz HDP’den çocuklarımızı isterken siz onlarla hareket ettiniz!

Çocukları eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 625 gündür sürüyor. Bayramın 2.gününde acılı aileler ziyaret eden CHP’li Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a büyük tepki gösterdi. Daha önce “HDP’nin terörle bağlantısı yoktur” diyen Erol’a acılı ailelerden Türkan Mutlu, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti, HDP ile ortak harekât etmeye devam etti” diye tepki gösterdi.