Evini sahte alkol imalathanesine çeviren CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk kendini savundu: Satıcı değil içiciyim

CHP'de peş peşe patlayan taciz tecavüz haberlerinin ardından geçtiğimiz hafta da uyuşturucu ve sahte alkol skandalı patladı. CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk'ün evinde litrelerce sahte alkol ele geçirildi. Göktürk’ün evine baskın düzenleyen polis ekipleri aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi. CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk skandal sonrası bir açıklama yaparak alkolü satmak için değil içmek için yaptığını söyledi.