Evde oyun oynarken depreme yakalanan çocukların korku dolu anları kamerada!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 23 Nisan günü Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, evde futbol oynayan iki kardeşi korku dolu anlar yaşattı.
Oyun oynadıkları anları cep telefonuyla kayıt altına alan çocuklar, depremi hissettikleri anda panikle evin içinde koşmaya başladı. Yaşadıkları sarsıntı korkusu ve çaresizlik, cep telefonuyla yapılan kayda saniye saniye yansıdı.
Deprem sırasında evde bulunan çocukların kaydettiği görüntüler, yaşanan korkunun boyutunu gözler önüne serdi.