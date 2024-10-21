Evde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 23:27

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 yaşındaki M.K., evde birden fenalaştı. Fenalaşan çocuk bayılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.