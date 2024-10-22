PODCAST CANLI YAYIN
Evde çıkan yangında yaşlı adam öldü eşi yaralandı
Haberler Haber Videoları

Evde çıkan yangında yaşlı adam öldü eşi yaralandı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 01:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 01:47

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan Fethi Kaban'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi İslim Kaban (78) ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İncelemenin ardından Kaban'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor..

SIRADAKİ VİDEO
70 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
22.10.2024Salı
Polis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı
22.10.2024Salı
3 çocuğunun annesini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
22.10.2024Salı
Kapıyı 10 saniye açık unuttular kedileri çalındı: Hırsızlık anı kamerada
21.10.2024Pazartesi
Evde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
21.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika... Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü 01:19
Pensilvanya'daki iblis öldü
21.10.2024Pazartesi
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu 06:54
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
21.10.2024Pazartesi
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar 00:38
Seçim zaferini PKK sloganlarıyla kutladılar
20.10.2024Pazar
’’Fetullah Gülen ayakta öldü diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: Torbacını değiştir 00:38
Dumanlı dalga konusu oldu!
21.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA