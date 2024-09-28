Evde çıkan yangın içindeki çocukları komşuları kurtardı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 22:53 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 22:52

Antalya'da 5 katlı binanın son katı yangına teslim oldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567 sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Ev sahibi Neslihan Yayla, çocukları Özgün Doğa (17), Bilge (13) ve Mert Kaan (4) evde bırakarak markete gitti. Bu esnada dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, dumanları ve alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yukarıya yardıma çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne Neslihan Yayla da marketteyken yangını haber alarak hemen evine dönerken; mahalle sakinleri ve komşular dairenin kapısını kırarak içeriye girmeye çalışsa da başarılı olamayınca dubleks dairenin üst katına çıkarak çocukları oradan alıp güvenli noktaya götürdüler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen çocukları ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaparken, itfaiye ekibi de söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, yangında ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi. Bazı vatandaşların ellerine aldıkları cep telefonuyla çalışmaları görüntülediği görüldü.

'KAPIYI ZORLADIK AMA AÇILMADI'

Yangını görüp yukarıya çıkarak çocukların çıkarılışına yardım eden Mustafa Yeşiltaş, "Ben bazı komşular duman ve alevleri görünce hemen içeriye girdik. O esnada camlar falan patladı. Ondan sonra direkt iki arkadaşla beraber yukarıya çıktık. Zaten en üst kat, apartmanın içerisinde de hep duman vardı. Kapı açılmıyordu. Kapının arasında dumanlar geliyordu. Kapıyı çok zorladık, tekme filan attık ama yine de açılmadı. Sonra biri kapıyı gelip açtı. Her yer dumandı ve arkadaşlarla birlikte içeriye girip çocukları çıkardık" dedi.

'KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÇIKARDIK VE AŞAĞIYA İNDİRDİK'

Aynı apartmanda oturan ve yangını görünce yardıma koşan Alper Karadağ, "Biz yangını gördük ve hemen koştuk. İçeride çocuklar vardı, onları çıkardık. Kapıyı kırmaya çalıştık. Küçük çocukları çıkardık ve aşağıya indirdik. Yangını da aşağıda oynayan çocuklar gördü. Bizde yukarıya çıkarak yardımcı olduk. Bende dumandan etkilendim" diye konuştu.

Ekipler yangının çıkışıyla ilgili incelemesini sürdürüyor.