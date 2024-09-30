Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 20:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangın, saat 16.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. 2'nci kattaki dairede henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi binadan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilendikleri tespit edilen 2 kişi ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.