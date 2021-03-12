Haberler Video Haber Videoları Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Canlı yayında ifşa olan Nuran meğer...

Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Canlı yayında ifşa olan Nuran meğer...

Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Canlı yayında ifşa olan Nuran meğer...
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Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da canlı yayında gerekleşen büyük yüzleşmede ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi şoke etti! Esra Erol'da programına katılan Suzan Duran, 62 yaşındaki annesi Nuran Hanım'ın Fahrettin Demir tarafından zorla kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Dakikalar içerisinde bulunan Nuran Demir'in, "Kimse beni kaçırmadı, Fahrettin'e aşık oldum, evleneceğim." demesi üzerine canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede, 62 yaşındaki kadının yaşlı erkeklere ev ve araba aldırarak evlilik vaadiyle kandırdığı ifşa oldu.


Canlı yayına gelen ihbarlar ile Nuran Hanım'ın birçok kişi dolandırdığı ve eski eşi Mustafa Bey ile ihanet yüzünden ayrıldıkları ortaya çıktı.Son dakika gelen bilgiye göre de Fahrettin Bey'in bugün Nuran Hanım'ın üzerine araba aldığı öğrenildi.

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