Esra Erol'da programına konuk olan Cennet Demir'in iddiaları tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere bugün gözaltına alındı.
Esra Erol'da programında ortaya çıkan ve Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı
- Esra Erol'da programında ortaya çıkan ve Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı
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