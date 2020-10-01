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Esra Erol'da programında ortaya çıkan ve Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı

Esra Erol'da programında ortaya çıkan ve Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı
01.10.2020 19:06

Esra Erol'da programına konuk olan Cennet Demir'in iddiaları tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere bugün gözaltına alındı.


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