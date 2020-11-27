Esra Erol'da canlı yayınında yine bir mucizeye tanıklık edildi! 10 dakikada yok olan 1 yıllık hasret...

Hasretler Esra Erol'da canlı yayınında bir bir sona eriyor... Kırıkkale’de yaşayan anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran’ı bulmak için Esra Erol’da programına katılmıştı. Gözyaşları içinde, “Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım” diyen acılı anne babaya Esra Erol derman oldu,1 yıllık hasret 10 dakikada son buldu.

Hafta içi her gün Esra Erol'da programında hasretler bir bir sona ermeye devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı. Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir.

Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu. Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi.