Esra Erol'a Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden ‘Bir Ömür Boyu Onur’ plaketi!

29.09.2020 17:55

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Esra Erol'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu’dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ‘’Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Esra Erol ise "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" ifadeleriyle teşekkür etti.