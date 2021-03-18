Haberler Video Haber Videoları Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! İntihar mı cinayet mi?

Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! İntihar mı cinayet mi?

Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! İntihar mı cinayet mi?
18.03.2021 14:55
Ana Sayfa 03:21
Esra Erol 16 yıllık sır...
Ana Sayfa 00:48
Bahçeli genel başkanlığa...
Ana Sayfa 14:25
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 02:38
HDP İddianamesinde siyasi...
Ana Sayfa 00:53
Hande ve Bensu Soral'ın annesi...
Ana Sayfa 01:35
Afrin'de huzur ve güven nöbeti
Ana Sayfa 02:22
Felaketinin boyutu gün...
Ana Sayfa 05:46
Nikola'nın Osman'ı öldürmek...
Ana Sayfa 03:03
Hollanda’da seçimin galibi...
Ana Sayfa 00:28
Kuruluş Osman 51. bölüm...
Ana Sayfa 03:51
Ersun Yanal: Güzel bir hikaye...
Ana Sayfa 01:56
Şanlıurfa’da tekne gölette...

Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! 'İntihar' denilerek kapanan dosya Esra Erol sayesinde yeniden açıldı. Kibar Ünüvar dolandırıcı mı? Değil mi? diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi?' sorusunu da gündeme getirdi. İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında sıra dışı olayları konu alan Esra Erol'da canlı yayınında yer alan Kibar Ünvar ve hakkında ortaya atılan dehşet verici iddialar...


Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. 16 yıl önce öldürülen Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili cinayet dosyası yeniden açıldı!
Haber Videoları