Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! İntihar mı cinayet mi?

Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! 'İntihar' denilerek kapanan dosya Esra Erol sayesinde yeniden açıldı. Kibar Ünüvar dolandırıcı mı? Değil mi? diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi?' sorusunu da gündeme getirdi. İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında sıra dışı olayları konu alan Esra Erol'da canlı yayınında yer alan Kibar Ünvar ve hakkında ortaya atılan dehşet verici iddialar...