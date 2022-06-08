Haberler Haber Videoları Eskişehir'de pes dedirten görüntü! Merdiveni otomobilin arka camından çıkarıp taşıdılar

Eskişehir'de pes dedirten görüntü! Merdiveni otomobilin arka camından çıkarıp taşıdılar

Eskişehir'de pes dedirten görüntü! Merdiveni otomobilin arka camından çıkarıp taşıdılar
08.06.2022 11:53

OTOMATİK OYNAT

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Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobilin, arka camlarından dışarıya çıkan merdiveni taşıdığı anlar görenleri hayrete düşürdü. Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti.

Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı.

Karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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