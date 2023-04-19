RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Eskişehir'de işçi servisi şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 31 kişi yaralı | VİDEO

Eskişehir'de işçi servisi şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 31 kişi yaralı | VİDEO

Eskişehir'de işçi servisi şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 31 kişi yaralı | VİDEO
19.04.2023 10:58

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Eskişehir’de bir fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. İnönü-Bilecik karayolu 7'nci kilometrede meydana gelen kazada, Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçi servisi yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 İŞÇİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan servisin içinde bulunan yolcuların, yakınlardaki bir kamyon fabrikasında işçi olduğu ve mesaiye gittikleri öğrenildi.

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