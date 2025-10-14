PODCAST
Haberler
Haber Videoları
Eskişehir'de devrilen iş makinesi altında kalan operatör kurtarıldı
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 19:41
Eskişehir'in kırsal Gümele ile Karaalan mahalleleri arasında bulunan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
