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Eskişehir'de 600 bin TL'lik kaçak sigara ele geçirildi
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Eskişehir'de 600 bin TL'lik kaçak sigara ele geçirildi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 20:22

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette çelik kapıların içerisine zulalanan 600 bin TL olduğu değerlendirilen 600 bin dal sarılmış sigaraya el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül'de Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Eskişehir'in Ankara uygulama noktasındaki çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Ekiplerin aramaları sonucunda, çelik kapıların içerisine zulalanmış vaziyette bulunan ve piyasa değeri 600 bin TL olduğu değerlendirilen 600 bin dal sarılmış sigara ele geçirildi. Şüphelinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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