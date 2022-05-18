Haberler Haber Videoları Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci sonu: Pencereleri silerken yere düştü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi
18.05.2022 10:27

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Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı'nda yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Zeynep Karlı, 3. kattaki evlerinin pencerelerini silerken dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü. Genç kız, hayatını kaybederken ailesi ise sinir krizi geçirdi.

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Eskişehir'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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