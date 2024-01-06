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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 15:45

Eskişehir merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de ‘Barbie-ES’ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin kullandığı 7 otomobile el konulurken, soruşturma sürüyor.

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 araç muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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