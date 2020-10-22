Eski İYİ Partili Adem Taşkaya'dan A Haber'de bomba iddia: CHP, İYİ Parti ve HDP gizli anayasa planladı

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmesinin ardından bir bomba daha patladı. Eski İYİ Partili Adem Taşkaya, A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taşkaya, İYİ Parti'deki FETÖ bağlantılarını açıklarken "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gizli bir anayasa planladığını da ifade etti.
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmesinin ardından bir bomba daha patladı. Eski İYİ Partili Adem Taşkaya, A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taşkaya, İYİ Parti'deki FETÖ bağlantılarını açıklarken "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gizli bir anayasa planladığını da ifade etti.