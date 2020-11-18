Eski İYİ Partili Adem Taşkaya: "Gizli Anayasa" görüşmelerinin ses kayıtları elimde! Kısa süre içinde mahkemeye sunacağım

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından hazırlanan "gizli anayasaya" ilişkin elinde 18 saatlik görüntü kaydı ve fotoğraflar olduğunu açıkladı. Bu görüntüleri kısa süre içinde yayınlayacağı ve mahkemeye delil olarak sunacağını belirten Taşkaya, olayın hukuki sürece taşınmasının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in maskelerinin düşeceğini ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya A Haber'e özel verdiği röportajda çok çarpıcı iddialarda bulundu.

GİZLİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ELİMDE

HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4'lünün ifşa olan "gizli anayasa"sının hazırladığı anlara ilişkin elinde 18 saatlik görüntü kaydı ve 4-5 adet resim olduğunu belirten Taşkaya, resimleri kamuoyunu aydınlatmak adına yakın bir sürede paylaşacağını açıkladı.

BELGELERİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bir çok kişinin maskesinin düşeceğini belirten Taşkaya, belgeleri mahkemeye vereceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kısa süre içinde belgeleri de yayınlayacağını açıklayan Adem Taşkaya, görüntülerin HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından inkar edileceğini de belirtti.

MASKELERİ DÜŞECEK!

Adem Taşkaya olayın hukuki sürece taşındığında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in maskeleri düşeceğini de belirtti.