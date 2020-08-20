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Eski Galatasaray'lı futbolcu Bafetimbi Gomis maç sırasında bayıldı!

Eski Galatasaray'lı futbolcu Bafetimbi Gomis maç sırasında bayıldı!
20.08.2020 22:59

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.


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