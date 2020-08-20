Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.
Eski Galatasaray'lı futbolcu Bafetimbi Gomis maç sırasında bayıldı!
20.08.2020 22:59
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