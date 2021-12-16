Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 32 yıl 9 ay hapis talebi

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan ve tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Sezer Öztürk’ün kaçan maktulün arkasından koşarak ve hedef gözeterek tabanca ile 6 el ateş ettiği belirtildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 3 kişi, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaydan sonra şüphelilerden biri tutuklanırken, yaklaşık 2 ay sonra Artvin’den Gürcistan’a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan şüpheli Sezer Öztürk de “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede, tutuklu şüpheli Sezer Öztürk'ün "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Ömer Genç'in, "basit yaralama", "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.