Eski eşinin otomobilini kundakladı: Önce kameraya sonra polise yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eski eşinin otomobilini ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Olayın ardından kayıplara karışan Y.K.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Meydana gelen olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde Y.K.'nin branda içerisinde bulunan otomobili ateşe verip kaçtığı anlar yer aldı. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı. Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.