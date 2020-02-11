CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, partinin FETÖ ile ilişkisini katıldığı bir televizyon programında itiraf ediyor. Yılmaz, “Ben ikinci seçimi aldıktan sonra Genel Başkan’a söyledim. Partideki FETÖ’cü unsurları tasfiye edeceksiniz dedim” ifadelerini kullandı.
Eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz partideki FETÖ ilişkisini itiraf etti!11.02.2020 13:50
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