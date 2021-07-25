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Eski CHP’li vekil Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması: Kılıçdaroğlu ile ne alakası var!

Eski CHP’li vekil Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması: Kılıçdaroğlu ile ne alakası var!
25.07.2021 06:06 - Son Güncelleme: 25.07.2021 06:19
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Geçtiğimiz günlerde Cuma namazı gafı ile rezil olan eski CHP’li vekil Berhan Şimşek bu kez de başka bir olayla gündeme oturdu. Katıldığı bir televizyon kanalında Kılıçdaroğlu'nu Kuva-yi Milliye ile ilişkilendiren CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ile siyaset bilimci Taceddin Kutay arasında sözlü kavga çıktı.


TV 100'de Hande Aydemir'in sunduğu Karşı Mahalle programında, gündeme dair konula ele alındı.

"KILIÇDAROĞLU, KUVA-Yİ MİLLİYE GELENEĞİNDEN GELİYOR"
Konuklardan CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyorum" sözlerini savundu.

"KUVA-Yİ MİLLİYE, PKK İLE İŞBİRLİĞİ Mİ YAPTI?"
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur da CHP'nin HDP ile ilişkisini ima ederek, "Kuva-yi Milliye PKK ile işbirliği yapıyordu, değil mi?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN NE ALAKASI VAR"
Sözlerine devam eden Berhan Şimşek'e bir tepki de siyaset bilimci Taceddin Kutay'dan geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuva-yi Milliye ile ne alakası var" diyen Taceddin Kutay'a Berhan Şimşek "Ne diyorsun sen, haddini bil, adam mısın, bir de papyon takmışsın" diyerek tepki gösterdi.

Karşılıklı söz kavgasının devam etmesi üzerine sunucu Hande Aydemir, araya girmek zorunda kaldı.

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