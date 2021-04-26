Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'soykırım' tepkisi!

CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘soykırım’ ifadelerine destek veren HDP ve CHP’yi topa tuttu. Yılmaz, HDP için “Ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri ülkeye ihanet eden ahlaksız bunlar” ifadelerini kullanırken eski partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve parti yönetimi hakkında da zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kaftancıoğlu için “Sen nasıl olur da Biden ağzı ile konulursun ne haddine ya densizlik” dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, 1915 olaylarına ''soykırım'' diyerek bir skandala imza atan HDP'ye tepki gösterdi. İhanet suçlamasında bulundu.

AHLAKSIZ BUNLAR

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki skandal 'soykırım' ifadesine destek veren HDP için "Biden'a ne gerek var bunlar bela! Bunların utanması lazım ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri ülkeye ihanet eden ahlaksız bunlar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "İt utansa don giyer bizim memlekette bunlarda utanma duygusu yok ki. Bu bayrağın altında yer alıyorsan bu edepsizliği yapamazsın böyle bir şey olamaz" dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın hedefinde eski partisi CHP de vardı.

KAFTANCIOĞLU'NA SERT SÖZLER

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sert sözler söyleyen Yılmaz, "İstanbul il başkanı soykırım derken ona iki kelime edemeyip taa Biden'a yalancıktan mektup yazan ana muhalefetten hiçbir şey beklemiyorum. Aman soykırımı kabul etme diye mektup gönderiyor yalancılar. Ama kendi içindekiler "soykırım olmuştur" diye tweet atıyorlar Türkiye'de bu hainler olduğu sürece gerçekçilik diye bir şey olamaz. Sen nasıl olur da Biden ağzı ile konulursun ne haddine ya densizlik" dedi.

YILMAZ 'IN ELEŞTİRİLERİNDEN ABD BAŞKANI BIDEN DA NASİBİNİ ALDI

Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın hadsiz açıklamaları hakkında "Biden'ın yaptığı dangalaklıktır sana mı kalmış. Galiba nörolojik çok tedavi gördü kafası sulanmış durumda sana mı kalmış. sana ne sen araştırmak istiyorsan senin ABD'li bilim adamlarına söyle gelsinler araştırsınlar. Sen siyaseten niçin bu kadar kin öfke ile hareket ediyorsun işte ben buna çıldırıyorum" şeklinde konuştu.