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Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın cezası belli oldu!

Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın cezası belli oldu!
17.07.2020 22:29

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar çıktı. FETÖ'cü Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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