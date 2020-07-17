Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar çıktı. FETÖ'cü Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın cezası belli oldu!
17.07.2020 22:29
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