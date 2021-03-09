Eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın kan donduran sözleri ortaya çıktı: "Bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim"

Samsun'dan gelen kadına şiddet haberi Türkiye'yi ayağa kaldırırken olaya ilişkin kan donduran detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 24 yaşındaki E.M. (24) adlı kadının sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde boşandığı İbrahim Zarap (27) tarafından öldüresiyle dövüldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Olayın görgü tanıklarından E,Y. adlı kadın polis verdiği ifadesinde, "Elinde sopayla yaklaşık 30 kez vurduğunu gördüm. Müdahale etmek isteyenlere de, 'Ailevi mesele siz karışmayın. Bu işi burada bitireceğim. Öldüreceğim' diye bağırıyordu" dediği belirtildi. Bu arada E.M.'nin lise aşkı olan İbrahim Zarap'a kaçtığı, evlendikten sonra da hayatının kabusa döndüğü kaydedildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet olayında son dakika gelişmeleri.