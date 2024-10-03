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Eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu
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Eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024, 00:06

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 32 yaşındaki bir kişi, ayakkabı bağcığıyla doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Bir kişi eşiyle olan ayrılığından sonra depresyona girdi. Kendisini doğalgaz borusuna asan genci yakınları buldu. Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Şehit Levent Ağırkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 32 yaşındaki Enes Ergin, evde kimsenin olmadığı sırada ayakkabı bağcığıyla kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Ergin'i hayata döndüremedi.
Cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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