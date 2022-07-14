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Esenyurt’ta taksici ve arkadaşından yolcuya dayak! Sokak ortasında kovalayıp tekme tokat dövdüler

Esenyurt’ta taksici ve arkadaşından yolcuya dayak! Sokak ortasında kovalayıp tekme tokat dövdüler
14.07.2022 10:42

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Esenyurt’ta, taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta, taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü.

Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YOLCU KAÇTI TAKSİCİ VE ARKADAŞI KOVALADI
Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı.

Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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