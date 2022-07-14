Esenyurt'ta, taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü.



Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YOLCU KAÇTI TAKSİCİ VE ARKADAŞI KOVALADI

Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı.

Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.