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Esenyurt’ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan torbacı yakalandı!
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Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan torbacı yakalandı!

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:51

Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokakta 9 Mart 2025 tarihinde kayda alınan görüntülerde uyuşturucu satışı yapan torbacı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokakta 9 Mart 2025 tarihinde kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serilmişti. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sarmıştı. Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görülmüştü.

Polis ekipleri görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kimlik bilgileri tespit edilen D.M.H. isimli şahıs 10. Mart 2025 tarihinde Pınar Mahallesinde bulunan bir sokak üzerinde yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde; çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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