PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta park kavgası: Kadına küfür etti ortalık karıştı

Esenyurt’ta park kavgası: Kadına küfür etti ortalık karıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun ortasına aracını park ettiği iddia edilen şahıslar, kendilerini uyaran kadına küfür edince ortalık karıştı. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi 907'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını yolun ortasına park eden şahıslar, kendilerini uyaran bir kadına küfür etti. Kadının kocası, eşine küfür edildiğini duyunca aşağıya inerek şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Karı kocanın yakınları da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdıkları anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Bunlar da Var

Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
Kağıthane'de 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü... Cinayet anı kamerada!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
İşte Türkiye'den çekilen 25 PKK'lı!
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
"Çekilme" duyurusunu PKK elebaşı Sabri Ok yaptı
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye'den tamamen çekiliyoruz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle