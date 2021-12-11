Esenyurt'ta otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! Korkunç şüphe: Kaza mı intihar mı?

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Avcılar istikametinde meydana geldi.



YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Adem Çetindağ yolun karşısına geçmek istediği sırada, seyir halinde olan 34 HJ 9674 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çetindağ'ın cansız bedeni ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.







POLİS İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.