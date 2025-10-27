PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta motosiklet araca çarptı: O anlar kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta bir araca, sokağa girdiği sırada kasksız ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosikletli iki genç çarptı. Yaşanan kazada gençler hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç, sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada ters istikametten süratli şekilde gelen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle yere düştü. Motosiklette bulunan iki gencin de ehliyeti ve kaskı bulunmazken, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

