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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 22:51

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede ölüm!

İstanbul Esenyurt'ta 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan günlük kiralık dairenin penceresinden bir kadının atılmaya çalışıldığı yönünde yapılan ihbara giden polis ekipleri, daireye girdiklerinde Saliha K.(21)'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, evde bulunan N.A.'yı gözaltına aldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan günlük kiralık bir dairede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'bir erkek kadını pencereden atmaya çalışıyor' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan daireye girdiklerinde Saliha K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saliha K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve N.A. ilk ifadesinde, kız arkadaşı Saliha K.'nın fenalaştığını, hava alması için balkona çıkardığını daha sonra yüzünü yıkamak için banyoya soktuğunu, Saliha K.'nın bayılarak yatağa uzandığını söylediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saliha K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. N.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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